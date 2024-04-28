Експерт зв’язку назвав два ефективні способи боротьби з російськими КАБами

Збити бомбу практично неможливо

Росіяни останнім часом все частіше використовують на фронті кориговані авіабомби (КАБ), які використовуються як для ударів по позиції на лінії фронту, так і для ураження житлових будівель у мирних містах. І, на жаль, Україна має дуже мало можливостей щодо протидії їм.

Про це розповів в інтерв’ю "Телеграфу" фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним Флеш. За його словами, захиститись від обстрілів можна лише шляхом знищення їх носіїв.

"Але росіяни це передбачили: винищувач Су на висоті 10 кілометрів підлітає за 40 кілометрів до лінії фронту та скидає КАБ. Відразу після цього літак різко розвертається і на повній швидкості йде назад", — розповів він.

За його словами, якщо в цей момент буде запущено ракету з С-300 або Бука, то наздогнати літак вона не зможе. Однак на це здатні американські Patriot, проте для цього їх необхідно розмістити неподалік лінії фронту. Бескрестнов каже, що кілька літаків таким чином вдалося знищити, що призводило до істотного зменшення кількості КАБ на окремій ділянці фронту.

"Комплексів ППО мало і ми змушені перевозити їх по фронтах, і на жаль, деякі з них у процесі переїзду можуть бути вражені противником", — додав він.

Фахівець також висловив думку, що допомогти із ситуацією можуть літаки F-16, завантажені ракетами "повітря-повітря". Також хорошим варіантом було б знищувати літаки на аеродромах, проте росіяни добре розуміють, що ЗСУ ведуть полювання на них і розміщують їх далі, ніж може дотягнутися той самий HIMARS.

Першу частину інтерв’ю читайте на сайті Телеграф вранці понеділка, 29 квітня.

Як повідомлялося раніше, лише за першу половину квітня російська авіація запустила територією України понад 1300 КАБів.