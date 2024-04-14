Є нелінійне рішення: військовий експерт розповів, як Україна може відповідати на російські атаки КАБами

Україні поки що нема чим боротися проти такої зброї

Росія продовжує обстрілювати нашу країну коректованими авіаційними бомбами (КАБ). За 2 тижні квітня російська авіація запустила по Україні понад 1300 КАБів.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, середньодобова кількість КАБів, що застосовуються, за другий тиждень квітня склала в межах 100 шт.

"Основні напрямки ударів: Очеретине, Скучне, Терни, Часів Яр, Куп’янськ тощо. Очеретине зовсім стирають з лиця землі, у цій локації найвищий показник застосування КАБів на добу", — підкреслив експерт.

Коваленко зазначив, що противник продовжує нарощувати компоненту КАБ як єдину, максимально ефективну зараз для прориву ліній оборони та знищення укріпрайонів. При цьому, за його словами, інструментів протидії цій зброї в України у достатній кількості як не було, так і немає.

"Чекати, що у РОВ згодом виникне дефіцит з КАБ, як свого часу з артилерійськими пострілами – не має сенсу. У такому випадку або робота по носіях, що зараз системним чином неможливо реалізувати, або вплив на інші галузі та сфери РОВ, знищення яких, за збереження домінування КАБів, все ж таки послаблять окупантів на землі", — зазначив він.

Водночас експерт наголосив, що в даному контексті удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) можуть бути одним із таких нелінійних рішень. А тому, на думку Коваленка, удари по НПЗ були, є і будуть. Він зазначив, що створення дефіциту ПММ у російських військ може бути альтернативним рішенням та серйозним ослабленням їхнього потенціалу.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що російські окупанти довгий час не наважувалися заводити ракетоносії до Севастополя, де завантажувалися "Калібри". Тому у застосуванні цих ракет в атаках по Україні виникла певна пауза. Проте виробництво "Калібрів" у країні-агресорі продовжується.