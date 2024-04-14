Есть нелинейное решение: военный эксперт рассказал, как Украина может отвечать на российские атаки КАБами

Украине пока нечем бороться против такого оружия

Россия продолжает обстреливать нашу страну корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). За 2 недели апреля российская авиация запустила по Украине более 1300 КАБов.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, среднесуточное количество применяемых КАБов за вторую неделю апреля составило в пределах 100 шт.

"Основные направления ударов: Очеретине, Скучное, Терны, Часов Яр, Купянск и т.д. Очеретине и вовсе стирают с лица земли, в этой локации самый высокий показатель применения КАБов в сутки", — подчеркнул эксперт.

Коваленко отметил, что противник продолжает наращивать компоненту КАБ как единственную, максимально эффективную сейчас для прорыва линий обороны и вскрытия укрепрайонов. При этом, по его словам, инструментов противодействия этому оружию у Украины в достаточном количестве как не было, так и нет.

"Ожидать, что у РОВ со временем возникнет дефицит с КАБ, как в своё время с артиллерийскими выстрелами – не имеет смысла. В данном случае, либо работа по носителям, что сейчас системным образом невозможно реализовать, либо воздействие на иные отрасли и сферы РОВ, уничтожение которых, при сохранении доминирования КАБов, все же, ослабят оккупантов на земле", — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что в данном контексте, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут быть одним из таких нелинейных решений. А потому, по мнению Коваленко, удары по НПЗ были, есть и будут. Он отметил, что создание дефицита ГСМ у российских войск может быть альтернативным решением и серьёзным ослаблением их потенциала.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что российские оккупанты долгое время не решались заводить ракетоносители в Севастополь, где загружались "Калибры". Поэтому в применении этих ракет в атаках по Украине возникла определенная пауза. Однако производство "Калибров" в стране-агрессоре продолжается.