Россия сбросила КАБ на 5-этажку в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Из-за обстрелов области погибли три человека
В субботу, 13 апреля, российская армия ударила по Очеретину, Новоселидовке, Нетайлову и Красногоровке Донецкой области. В населенных пунктах есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин. По его словам, в Очеретино погиб один человек.
"Центр области под мощными обстрелами — есть жертвы среди гражданских. В Очеретино россияне сбросили КАБ-500 — попали в 5-этажку", — говорится в сообщении.
Глава ОГА отметил, что под завалами могут находиться люди. Однако поисковая операция пока невозможна из-за небезопасной ситуации. Кроме этого, Филашкин сообщил, что также на территории общины пострадало Нетайлово — там враг убил двух человек.
"В Кураховской общине погибла жительница Новоселидовки. В Марьинской общине 1 человек ранен в Красногоровке", — сообщает глава ОГА.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский назвал направления, где сейчас сложнее всего. Армия РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киевской области прогремели взрывы, пострадала энергетическая инфраструктура.