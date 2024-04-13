Россия сбросила КАБ на 5-этажку в Донецкой области: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Из-за обстрелов области погибли три человека

В субботу, 13 апреля, российская армия ударила по Очеретину, Новоселидовке, Нетайлову и Красногоровке Донецкой области. В населенных пунктах есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин. По его словам, в Очеретино погиб один человек.

"Центр области под мощными обстрелами — есть жертвы среди гражданских. В Очеретино россияне сбросили КАБ-500 — попали в 5-этажку", — говорится в сообщении.

5-этажка, в которую попал враг

Глава ОГА отметил, что под завалами могут находиться люди. Однако поисковая операция пока невозможна из-за небезопасной ситуации. Кроме этого, Филашкин сообщил, что также на территории общины пострадало Нетайлово — там враг убил двух человек.

"В Кураховской общине погибла жительница Новоселидовки. В Марьинской общине 1 человек ранен в Красногоровке", — сообщает глава ОГА.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский назвал направления, где сейчас сложнее всего. Армия РФ активно атакует позиции ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киевской области прогремели взрывы, пострадала энергетическая инфраструктура.