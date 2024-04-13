Росія скинула КАБ на 5-поверхівку на Донеччині: є загиблі та постраждалі (фото)

Через обстріли області загинуло три людини

У суботу, 13 квітня, російська армія ударила по Очеретину, Новоселидівці, Нетайловому та Красногорівці Донецької області. У населених пунктах є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін. За його словами, в Очеретино загинула одна особа.

"Центр області під потужними обстрілами — є жертви серед цивільних. На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 — поцілили у 5-поверхівку", — йдеться у повідомлені.

5-поверхівка, у яку поцілив ворог

Голова ОДА зазначив, що під завалами можуть перебувати люди. Проте пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Окрім цього Філашкін повідомив, що також на території громади постраждало Нетайлове — там ворог убив двох людей.

"У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці", — повідомляє голова ОДА.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський назвав напрямки, де зараз найскладніше. Армія РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно на Київщині лунали вибухи, постраждала енергетична інфраструктура.