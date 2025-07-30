Хронологія війни — день 1253: росіяни тиснуть під Покровськом і запускають ракети та дрони

30 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, де точаться бої на фронті в Україні

На календарі вівторок, 30 липня, триває 1253 день повномасштабної війни. Бої на передовій не вщухають, а минулої доби було зафіксовано 139 бойових зіткнень, з яких 48 на Покровському напрямку. Гарячими також залишаються Лиманський та Курський напрямки. Загарбники не припиняють ракетні удари, через що страждають мирні міста і гинуть прості люди.

Як проходить 1253 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною помічено близько 35 БПЛА, вибухи пролунали у Миколаєві.

З ситуацією в Україні 27 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1250: успіхи ЗСУ у Сумській області та нові санкції проти Росії

Про новини та події 28 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1251: просування ЗСУ у Сумській області та новий дедлайн Трампа

Про те, що відбувалося 29 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1252: Росія вдарила по колонії та пологовому будинку в Україні, а Трамп скоротив дедлайн