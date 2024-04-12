На Донбасі пропав "Техас": росіяни не можуть знайти свого воєнкора-пропагандиста з США, а в мережі вже сміються

Місцева міліція оголосила пропагандиста в розшук

Збирався повернутися до Америки разом із російськими військовими, щоб денацифікувати США, та, схоже, не судилося. Російський пропагандист американського походження Рассел Бентлі, на позивний "Техас", зник безвісти у Донецьку.

Про це повідомляє російське видання Astra. Зазначається, що кремлівський посіпака працював воєнкором у виданні "Россия Сегодня". В інших джерелах ми знайшли інформацію про те, що він був кореспондентом російського видання "Sputnik".

"Пропагандист кремлівської медіагрупи Рассел Бентлі знімав 8 квітня наслідки прильоту в Петрівському районі окупованого Росією Донецька і перестав виходити на зв'язок. Про це місцевим силовикам заявила його дружина", — йдеться у повідомленні.

Дружина Рассела Людмила розповіла, що колишній громадянин США, а нині "щасливий власник" паспорта РФ приїхав разом з нею у Донецьк, щоб переоформити "на російські стандарти соціальну допомогу". Коли подружжя вийшло з виконкому, Бентлі побачив дим від прильоту і побіг на місце події, щоб "допомогти ймовірним постраждалим". Враховуючи, що Бентлі був пропагандистом, то біг він туди, вочевидь, за яскравими знімками для російських окупантів.

Нині місцезнаходження Рассела Бентлі досі не встановлене. Місцева міліція оголосила його в розшук. Дружина розповіла, що неподалік від місця, де були прильоти, вона знайшла його автомобіль, а в ньому телефон з розірваним акумулятором. Слідів самого пропагандиста не було.

Історик Андрій Плахонін прокоментував новину про втраченого Бентлі на своєму Facebook.

"Якщо враховувати, що зник він уже після обстрілу то, або місцеві прибили, або від дружини втік", — припустив Плахонін.

Чимало українців відреагували на новину дотепними жартами. "Телеграф" зібрав найсоковитіші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Москві підірвали машину зі зрадником — колишнім СБУшником. Чорний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado вибухнув щойно водій увімкнув запалювання.