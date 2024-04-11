ЗСУ знищили офіцера-пропагандиста з відомства Шойгу: що про нього відомо (фото)

Він був старшим пресофіцером угруповання військ "Захід", йому було 33 роки

У середу, 10 квітня, поблизу Кремінної в Луганській області загинув пресофіцер Міністерства оборони Росії Євгеній Половодов, який супроводжував пропагандистів. Він потрапив під обстріл під час "зйомок" на окупованих територіях.

Про це повідомляє Інститут масової інформації. ІМІ проаналізував сюжет луганської філії пропагандистського медіахолдингу РФ "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания".

"10 квітня 2024 року в луганській філії російської ВГТРК, яку окупанти створили на захопленій частині Луганської області, повідомили, що їхні пропагандисти Денис Шум та Артем Юндас потрапили під обстріл поблизу Кремінної. Їх супроводжував Половодов", — йдеться у матеріалі

Судячи з фото Артема Юндаса, оприлюдненого в телеграм-каналі пропагандистів, він носить бронежилет і шолом зеленого кольору. Також пропагандисти оприлюднили момент обстрілу, на якому Артем Юндас не тільки в зелених шоломі та бронежилеті, а й у камуфльованому одязі.

За словами директорки ІМІ Оксани Романюк, це "неприпустимо для журналістів і прирівнює їх до комбатантів". Шолом та бронежилет мають відрізнятися кольором від військових, наприклад бути синього кольору.

Зазначається, що Половодову, який був старшим пресофіцером угруповання військ "Захід", було 33 роки. З 2015 року служив офіцером підрозділу інформзабезпечення у Воронежі, а 2021-го — у Сирії.

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