ВСУ уничтожили офицера-пропагандиста из ведомства Шойгу: что о нем известно (фото)

Он был старшим пресс-офицером группировки войск "Запад", ему было 33 года.

В среду, 10 апреля, вблизи Кременной в Луганской области погиб пресс-офицер Министерства обороны России Евгений Половодов, сопровождавший пропагандистов. Он попал под обстрел во время съемок на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Институт массовой информации. ИМИ проанализировал сюжет луганского филиала пропагандистского медиахолдинга РФ "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания".

"10 апреля 2024 года в луганском филиале российского ВГТРК, который оккупанты создали на захваченной части Луганской области, сообщили, что их пропагандисты Денис Шум и Артем Юндас попали под обстрел вблизи Кременной. Их сопровождал Половодов", — говорится в материале

Судя по фото Артема Юндаса, обнародованного в телеграмм-канале пропагандистов, он носит бронежилет и шлем зеленого цвета. Также пропагандисты обнародовали момент обстрела, на котором Артем Юндас не только в зеленых шлеме и бронежилете, но и в камуфлированной одежде.

По словам директора ИМИ Оксаны Романюк, это "недопустимо для журналистов и приравнивает их к комбатантам". Шлем и бронежилет должны отличаться цветом от военных, например синего цвета.

Отмечается, что Половодову, который был старшим пресс-офицером группировки войск "Запад", было 33 года. С 2015 года служил офицером подразделения информобеспечения в Воронеже, а в 2021 году в Сирии.

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