ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М1": появилось эффектное видео

На каком направлении отминусовали ЗРК не уточняется

Украинские воины на фронте активно ликвидируют вражеское вооружение. В понедельник, 11 марта, в результате комплексной работы подразделений ССО ВСУ и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных группВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1".

"Эффективное сочетание разведывательных возможностей Сил спецопераций и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные потери врагу", — прокомментировали видео уничтожения в Командовании Сил специальных операций ВС Украины.

Стоит отметить, что об уничтожении "Бук-М1" Генштаб ВСУ сообщил в своей вечерней сводке 11 марта. Кроме того, удар был нанесен по вражескому радиолокационному комплексу 1Л219 "Зоопарк".

Для справки: "Бук" — семейство самоходных зенитно-ракетных комплексов. Они предназначены для борьбы с маневренными аэродинамическими целями (крылатые ракеты, управляемые бомбы, самолеты, вертолеты, БПЛА и т.п.) на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Как сообщал "Телеграф", Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пункт управления россиян, находившийся на судне. В сети появилось видео удара.