Россияне изо всех сил пытаются прорвать оборону ВСУ на одном из направлений: что происходит на фронте (карта)

Авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения россиян с вооружением и военной техникой и по одному вражескому пункту управления

Идет 748-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 11 марта на фронте произошло 72 боевых столкновения. Самое сильное давление враг оказывает в Донецкой области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении наши воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григоровка и Терны Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 6 атак россиян. Бои шли в районах населенных пунктов Клищеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении нашими защитники отразили 16 атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области. За сутки 11 марта враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников. Бои шли в районах Работино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. 11 марта россияне один раз попытались штурмовать позиции наших войск.

Как сообщал "Телеграф", минувшая ночь оказалась "зажигательной" для России — после атаки беспилотника вспыхнули две нефтебазы. Одна — в Орле, а рано утром в Нижегородской области под удар попал "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области. Дрон попал прямо в установку перегонки нефти, вспыхнул пожар.