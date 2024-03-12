ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Бук-М1": з’явилося ефектне відео

На якому напрямку відмінусували ЗРК не уточнюється

Українські воїни на фронті активно ліквідують вороже озброєння. У понеділок, 11 березня, внаслідок комплексної роботи підрозділів СЗГ ЗСУ та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1".

"Ефективне поєднання розвідувальних можливостей Сил спецоперацій та сучасних засобів поразки продовжує завдавати нищівних втрат ворогу", — прокоментували відео знищення в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

Варто зазначити, що про знищення "Бук-М1" Генштаб ЗСУ повідомив у своєму вечірньому зведенні 11 березня. Крім того, удару було завдано по ворожому радіолокаційному комплексу 1Л219 "Зоопарк".

Для довідки: "Бук" – сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів. Вони призначені для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, вертольоти, БПЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.

Як повідомляв "Телеграф", Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) атакували пункт управління росіян, який перебував на судні. У мережі з’явилось відео удару.