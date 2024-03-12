Росіяни щосили намагаються прорвати оборону ЗСУ на одному з напрямків: що відбувається на фронті (карта)

Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження росіян із озброєнням та військовою технікою та по одному ворожому пункту управління

Триває 748-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 11 березня на фронті сталося 72 бойові сутички. Найсильніший тиск ворог чинить на Донеччині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак росіян. Бої йшли в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та на схід Часового Яру Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку наши захисники відбили 16 атак ворога. Це сталося в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе та Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди на Донеччині. За добу 11 березня ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників. Бої йшли в районах Роботиного, Старомайорського та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Оріхівський напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. 11 березня росіяни одного разу спробували штурмувати позиції наших військ.

Як повідомляв "Телеграф", минула ніч виявилася "запальною" для Росії — після атаки безпілотника спалахнули дві нафтобази. Одна — в Орлі, а рано-вранці в Нижегородській області під удар потрапив "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово в Нижегородській області. Дрон влучив просто в установку перегонки нафти, спалахнула пожежа.