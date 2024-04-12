На Донбассе пропал "Техас": россияне не могут найти своего военкора-пропагандиста из США, а в сети уже смеются

Местная милиция объявила пропагандиста в розыск

Собирался вернуться в Америку вместе с российскими военными, чтобы денацифицировать США, но, похоже, не суждено было. Российский пропагандист американского происхождения Рассел Бентли, на позывной "Техас", пропал без вести в Донецке.

Об этом сообщает российское издание Astra. Отмечается, что кремлевский приспешник работал военкором в издании "Россия Сегодня". В других источниках мы нашли информацию о том, что он являлся корреспондентом российского издания "Sputnik".

"Пропагандист кремлевской медиагруппы Рассел Бентли снимал 8 апреля последствия прилета в Петровском районе оккупированного Россией Донецка и перестал выходить на связь. Об этом местным силовикам заявила его супруга", — говорится в сообщении.

Жена Рассела Людмила рассказала, что бывший гражданин США, а ныне "счастливый обладатель" паспорта РФ приехал вместе с ней в Донецк, чтобы переоформить "на российские стандарты социальную помощь". Когда супруги вышли из исполкома, Бентли увидел дым от прилета и побежал на место происшествия, чтобы "помочь вероятным пострадавшим". Учитывая, что Бентли был пропагандистом, то спешил он туда, очевидно, за яркими снимками для русских оккупантов.

В настоящее время местонахождение Рассела Бентли до сих пор не установлено. Местная милиция объявила его в розыск. Жена рассказала, что неподалеку от места, где были прилеты, она обнаружила его автомобиль, а в нем телефон с разорванным аккумулятором. Следов самого пропагандиста не было.

Историк Андрей Плахонин прокомментировал новость о потерянном Бентли на своем Facebook.

"Если учитывать, что скрылся он уже после обстрела, то или местные прибили, или от жены убежал", — предположил Плахонин.

Многие украинцы отреагировали на новость остроумными шутками. "Телеграф" собрал самые сочные.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Москве взорвали машину с предателем — бывшим СБУшником. Черный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель включил зажигание.