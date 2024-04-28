Эксперт по связи назвал два эффективных способа борьбы с российскими КАБами

Сбить бомбу практически невозможно

Россияне в последнее время все чаще используют на фронте корректированные авиабомбы (КАБ), которые используются для ударов по позиции на линии фронта, так и для поражения жилых зданий в мирных городах. И, к сожалению, у Украины есть очень мало возможностей по противодействию им.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флэш. По его словам, защититься от обстрелов можно лишь путем уничтожения их носителей.

"Но россияне это предусмотрели: истребитель Су на высоте 10 километров подлетает за 40 километров до линии фронта и сбрасывает КАБ. Сразу после этого самолет резко разворачивается и на полной скорости уходит назад", — рассказал он.

По его словам, если в этот момент будет запущена ракета с С-300 или "Бука", то догнать самолет она не сможет. Однако на это способны американские Patriot, однако для этого их необходимо разместить неподалеку от линии фронта. Бескрестнов говорит, что пару самолетов таким образом удалось уничтожить, что приводило к существенному уменьшению количества КАБ на отдельном участке фронта.

"Комплексов ПВО мало и мы вынуждены перевозить их по фронтам, и к сожалению, некоторые из них в процессе переезда могут быть поражены противником", — добавил он.

Специалист также выразил мнение, что помочь с ситуацией могут самолеты F-16, загруженные ракетами "воздух-воздух". Также хорошим вариантом было бы уничтожать самолеты на аэродромах, однако россияне хорошо понимают, что ВСУ ведут охоту на них и размещают их дальше чем может дотянуться тот же HIMARS.

Первую часть интервью читайте на сайте "Телеграф" утром понедельника, 29 апреля.

Как сообщалось ранее, лишь за первую половину апреля российская авиация запустила по территории Украины более 1300 КАБов.