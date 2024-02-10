Росія використовує Starlink на фронті: у SpaceX зробили неочікувану заяву

Компанія заявила, що Starlink не працює в Росії

Супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX Росія, ймовірно, використовує на прифронтовій території України. З анонімних джерел відомо, що українські війська вперше зафіксували використання ворогом на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

Про це повідомляє Defense One. Також, своєю чергою, і друге джерело, підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Використання Росією системи компанії SpaceX посилює проблеми, з якими стикаються українські військові. Адже разом з цим ЗСУ відчуває ще й гостру нестачу боєприпасів.

Термінал Starlink на російській позиції в окупованій частині України

Речник Пентагону Джефф Юргенсен заявив, що американські чиновники знають про ці повідомлення, але переадресував питання "нашим українським партнерам щодо будь-якої поточної оперативної інформації про діяльність супутникового зв'язку такого роду".

Тим часом SpaceX заявили, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ. Вони додали, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.

"Starlink не працює в Росії, а це означає, що сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не рекламувала Starlink в Росії, а також не постачала обладнання в Росію", — наголосили в компанії.

Покриття Starlink на кінець 2023 року

Але, за даними джерел, росіяни можуть легко з-за кордону придбати Starlink, а згодом привезти їх на передову і роздати військовим.

На це припущення, компанія заявила, що у разі використання Starlink підсанкційною або несанкціонованою стороною, вони розслідують цю заяву і вживуть заходів для деактивації термінала.

З усім тим, старший науковий співробітник Інституту Гудзона Брайан Кларк зауважив, що російська сторона може приховувати використання Starlink від SpaceX.

Раніше "Телеграф" писав, що НАТО хоче змінити підхід до надання військової допомоги Україні.