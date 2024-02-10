"Страховка від Трампа": НАТО хоче змінити підхід до надання військової допомоги Україні

Зміни у механізмах постачання Україні військової допомоги стануть своєрідною "страховкою від Трампа"

З огляду на політичну турбулентність в США Північноатлантичний Альянс планує змінити підхід до надання Україні озброєння та боєприпасів, серед іншого повністю перебравши на себе формат "Рамштайн". НАТО буде самостійно координувати військову допомогу відразу від усіх країн-членів.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt. Видання зазначає, що це помітна зміна курсу Альянсу, оскільки раніше він не втручався до схем постачань Україні зброї, залишаючи ці питання на розсуд членів.

Зокрема, вище керівництво НАТО планує інтегрувати до структур Альянсу формат "Рамштайн" – Контактну групу з питань допомоги обороні України. Це повинно убезпечити допомогу від змін, якщо до влади в США прийде Дональд Трамп, якому, м'яко кажучи, в НАТО не довіряють. На думку керівників Альянсу, якщо Трамп переможе, постачання зброї Україні можуть припинитися.

План інтеграції розробляли радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, які дуже стурбовані подальшою долею допомоги Україні. Якщо Трамп виграє вибори, цей план буде введено в дію.

Раніше "Телеграф" писав, що попри відсутність фінансування з боку американського уряду, Міністерство оборони США продовжує постачати Україні важливе озброєння.

Як ми раніше писали, росіяни вважають, що через відсутність допомоги США зараз засоби ППО України не поповнюються, та прагнуть цим скористатися. Росія намагається якнайбільше атакувати українські мирні міста та позиції, щоб змусити українських військових використовувати боєприпаси у прискореному режимі.