"Страховка от Трампа": НАТО хочет изменить подход к оказанию военной помощи Украине

Изменения в механизмах поставки Украине военной помощи станут своеобразной "страховкой от Трампа"

Учитывая политическую турбулентность в США, Североатлантический Альянс планирует изменить подход к предоставлению Украине вооружения и боеприпасов, среди прочего полностью перебрав на себя формат "Рамштайн". НАТО будет самостоятельно координировать военную помощь сразу от всех стран-членов.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt. Издание отмечает, что это заметное изменение курса Альянса, поскольку ранее он не вмешивался в схемы поставок Украине оружия, оставляя эти вопросы на усмотрению членов.

В частности, высшее руководство НАТО планирует интегрировать в структуры Альянса формат "Рамштайн" — Контактную группу по вопросам помощи обороне Украины. Это должно обезопасить помощь от перемен, если к власти в США придет Дональд Трамп, которому, мягко говоря, в НАТО не доверяют. По мнению руководителей Альянса, если Трамп победит, поставки оружия Украине могут прекратиться.

План интеграции разрабатывали советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, которые обеспокоены дальнейшей судьбой помощи Украине. Если Трамп выиграет выборы, то этот план будет введен в действие.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на отсутствие финансирования со стороны американского правительства, Министерство обороны США продолжает поставлять Украине важное вооружение.

Как мы ранее писали, россияне считают, что из-за отсутствия помощи США сейчас средства ПВО Украины не пополняются и стремятся этим воспользоваться. Россия пытается максимально атаковать украинские мирные города и позиции, чтобы заставить украинских военных использовать боеприпасы в ускоренном режиме.