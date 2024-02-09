Росіяни знову розстріляли полонених українських бійців: відео прокоментувала прокуратура

Командир окупантів наказав не брати полонених

Російські окупанти кожен день відрізняються злочинами проти українського народу, проте деякі випадки особливо кричущі. Так, не встигли українці забути про цинічний розстріл десантників біля Роботиного на Запорізькому напрямку, як у мережі з’явилося відео вбивства українців, — тепер біля Кліщіївки під Бахмутом.

Ролик поширився у соціальних мережах у п’ятницю, 9 лютого. І вже з'явилася реакція на нього Офісу генерального прокурора.

Ворожий дрон зняв на відео, як російські військові під час захоплення українських позицій неподалік Кліщіївки Бахмутського району Донецької області розстрілюють українських захисників. На ролику видно, як хтось, хто, ймовірно, є командиром окупантів, дає наказ не брати противника в полон. Так, у ході наступу військові РФ убили одного беззбройного полоненого, який виходив із піднятими руками, а другого вбили, кинувши гранату у бліндаж.

Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій та класифікуються як тяжкий міжнародний злочин.

Так, прокуратурою розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Кліщіївка на карті бойових дій - від неї до Бахмуту менше 10 кілометрів

Як повідомляв "Телеграф", раніше подібний випадок був наприкінці грудня 2023 року неподалік Роботиного в Запорізькій області, — там військові з російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії розстріляли трьох бійців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

А наприкінці січня російські диверсанти розстріляли цивільних у Сумській області.