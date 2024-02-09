Россияне снова расстреляли пленных украинских бойцов: видео прокомментировала прокуратура

Командир оккупантов дал приказ не брать пленных

Российские оккупанты каждый день отличаются преступлениями против украинского народа, однако некоторые случаи особенно вопиющи. Так, не успели украинцы забыть о циничном расстреле десантников у Работиного на Запорожском направлении, как в сети появилось видео убийства украинцев, — теперь у Клещиивки под Бахмутом.

Ролик распространился в социальных сетях в пятницу, 9 февраля. И уже появилась реакция на него Офиса генерального прокурора.

Вражеский дрон снял на видео, как российские военные во время захвата украинских позиций неподалеку от Клещиивки Бахмутского района Донецкой области расстреливают украинских защитников. На ролике видно, как кто-то, кто вероятно является командиром оккупантов, дает приказ не брать противника в плен. Так, в ходе наступления военные РФ убили одного безоружного пленного, который выходил с поднятыми руками, а второго убили, бросив гранату в блиндаж.

Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и классифицируются как тяжелое международное преступление.

Так, прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Клещиивка на карте боевых действий - от нее до Бахмута менее 10 километров

Как сообщал "Телеграф", ранее подобный случай был в конце декабря 2023 года неподалеку от Работиного в Запорожской области, — там военные из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии расстреляли троих бойцов 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

А в конце января российские диверсанты расстреляли гражданских в Сумской области.