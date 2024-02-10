Россия использует Starlink на фронте: в SpaceX сделали неожиданное заявление

Компания заявила, что Starlink не работает в России

Спутниковые устройства Starlink компании SpaceX Россия, вероятно, использует на прифронтовой территории Украины. Из анонимных источников известно, что украинские войска впервые зафиксировали использование врагом на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

Об этом сообщает Defense One. Также, в свою очередь, и второй источник, подтвердил использование Starlink и добавил, что его использование, похоже, растет.

Использование Россией системы компании SpaceX усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные. Ведь вместе с этим ВСУ испытывает еще и острую нехватку боеприпасов.

Терминал Starlink на российской позиции в оккупированной части Украины

Спикер Пентагона Джефф Юргенсен заявил, что американские чиновники знают об этих сообщениях, но переадресовали вопрос "нашим украинским партнерам о любой текущей оперативной информации о деятельности спутниковой связи такого рода".

Между тем SpaceX заявили, что компания не ведет никаких дел с Российской Федерацией или ее военными, а также с ОАЭ. Они добавили, что будут деактивировать терминалы, полученные без соответствующей лицензии.

"Starlink не работает в России, а это значит, что сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию", — отметили в компании.

Покрытие Starlink на конец 2023 года

Но, по данным источников, россияне могут легко из-за границы приобрести Starlink, а затем привезти их на передовую и раздать военным.

По этому предположению компания заявила, что в случае использования Starlink подсанкционной или несанкционированной стороной, они расследуют это заявление и примут меры для деактивации терминала.

Со всем тем, старший научный сотрудник Института Гудзона Брайан Кларк отметил, что российская сторона может скрывать использование Starlink от SpaceX.

Ранее "Телеграф" писал, что НАТО хочет изменить подход к оказанию военной помощи Украине.