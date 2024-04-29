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Набор открыт: в Украине будет создано первое женское подразделение БПЛА, подробности

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Для украинок обещают создать комфортные условия несения службы
Для украинок обещают создать комфортные условия несения службы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Отбор будет проходить в несколько этапов

В Украине будет создано первое женское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Набор уже открыт, он будет проходить через конкурсный отбор.

Подать заявку может любая желающая украинка в возрасте от 18 лет. Об этом основатель Центра поддержки аэроразведки, военнослужащий, командир роты ударных дронов "Орден Сантьяго" Игорь Луценко написал в Facebook.

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Отбор будет проводиться во время учебы. Только после него и проверки участница узнает, подходит ли она для службы.

Основные этапы, которые нужно пройти женщине, желающей присоединились к новому подразделению БПЛА:

  • подача заявки;
  • определение на способность выполнять боевые задания;
  • обучение;
  • проверка Службой безопасности Украины (СБУ);
  • окончательное решение.

Луценко отметил, что плюсом будут умения в сфере пилотирования, эксплуатации, ремонта и обслуживания дронов или подобных систем. Остальные военные навыки тоже будут не лишними.

"Знания и опыт в сфере пилотирования, эксплуатации, ремонта, обслуживания БПЛА или подобных систем будут плюсом. Также, конечно, не помешают военные навыки, от сапера и до медика или стрелка. Опыт программирования, работы по техническим специальностям (электроника, радио и т.д.) будут тоже плюсом. Но главное — готовность учиться! И готовность притираться к коллективу, потому что как без этого на войне", — пишет Луценко.

Отметим, что дроны активно используются на фронте Украиной и Россией. Обе страны очень зависят от китайских беспилотников и комплектующих.

Украина может избавиться от зависимости. Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов. Он отметил, что следует открыть производство комплектующих в Украине. Такая возможность есть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как рост оборонной промышленности повлиял на экономику нашей страны. Аналитики считают, что в перспективе Украина сможет поставлять оружие на экспорт.

Теги:
#Женщины #БПЛА #Игорь Луценко #Дрон