Есть несколько проблем: эксперт рассказал, может ли Украина отказаться от китайских компонентов для дронов

Россияне уже работают над переносом производства комплектующих к себе

Зависимость России от Китая в вопросе комплектующих к беспилотникам очень велика. Похожая ситуация сложилась и в Украине, но из нее есть выход.

Об этом в интервью "Телеграфу" "РФ наступает благодаря КАБам, но выход есть: об "умных" дронах на фронте, атаках на рассвете и слабости ВСУ" рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. По его словам, если разобрать российский FPV-дрон, то можно увидеть там 100% комплектующих, производимых в Китае.

"Есть комплектующие, которые можно сделать в РФ, просто покупать у Китая их гораздо дешевле. И пока есть возможность покупать в Китае, никто не будет покупать эти же комплектующие в России, потому что дороже. При этом данные нашей разведки говорят о том, что россияне понимают эти риски и работают над переносом производств комплектующих в Россию, если Китай их подведет", — заявил Бескрестнов.

В то же время он отметил, что у нас схожая ситуация с зависимостью от Китая. По словам Бескрестнова, в Украине тоже думают над тем, чтобы максимально переносить производство в нашу страну.

Он также рассказал, что некоторые составляющие дронов можно делать в Украине. В частности, здесь можно изготавливать пластиковые лопасти и рамы.

"Производство моторов: можно купить в Китае производственную линию и выпускать моторы здесь. Платы управления, связи и видео мы также можем производить локально. Основная сложность – это аккумуляторы. Мы можем собирать сборки для дронов из маленьких аккумуляторов, но сами аккумуляторы не умеем производить. Но эти аккумуляторы можно купить во всех странах мира, их производит не только Китай", — подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что еще есть проблема в камере. По его словам, несмотря на то, что камера проста, все равно это критический элемент, и чтобы делать камеру нужно иметь целое производство, небольшой отдельный завод, но и камеры также можно купить в разных странах.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине настроены перевыполнить план президента Владимира Зеленского по производству 1 млн дронов для фронта. Над этим сейчас работает вся правительственная команда.