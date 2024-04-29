Є декілька проблем: експерт розповів, чи може Україна відмовитись від китайських компонентів для дронів

Росіяни вже працюють над перенесенням виробництва комплектуючих до себе

Залежність Росії від Китаю у питанні комплектуючих до безпілотників дуже велика. Схожа ситуація склалася і в Україні, але з неї є вихід.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" "РФ наступає завдяки КАБам, але вихід є: про "розумні" дрони на фронті, атаки на світанку та слабкість ЗСУ" розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним Флеш. За його словами, якщо розібрати російський FPV-дрон, то можна побачити там 100% комплектуючих, які виробляє Китай.

"Є комплектуючі, які можна зробити в РФ, просто купувати у Китаї їх набагато дешевше. І поки є можливість купувати в Китаї, ніхто не купуватиме ці ж комплектуючі в Росії, бо дорожче. При цьому дані нашої розвідки говорять про те, що росіяни розуміють ці ризики і працюють над перенесенням виробництв комплектуючих до Росії, якщо Китай їх підведе", — заявив Бескрестнов.

Водночас він зазначив, що у нас схожа ситуація із залежністю від Китаю. За словами Бескрестнова, в Україні теж думають над тим, щоби максимально переносити виробництво до нашої країни.

Він також розповів, що деякі складові дронів можна робити в Україні. Зокрема тут можна виготовляти пластикові лопаті та рами.

"Виробництво моторів: можна купити у Китаї виробничу лінію та випускати мотори тут. Плати управління, зв’язку та відео ми також можемо виготовляти локально. Основна складність – це акумулятори. Ми можемо збирати збірки для дронів з маленьких акумуляторів, але самі акумулятори не вміємо виробляти. Але ці акумулятори можна купити у всіх країнах світу, їх робить не лише Китай", — підкреслив він.

Експерта наголосив, що ще є проблема в камері. За його словами, попри те, що камера проста, все одно це критичний елемент, і щоб робити камеру, потрібно мати ціле виробництво, невеликий окремий завод, але й камери також можна купити в різних країнах.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні налаштовані перевиконати план президента Володимира Зеленського щодо виробництва 1 млн дронів для фронту. Над цим наразі працює вся урядова команда.