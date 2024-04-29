Набір відкрито: в Україні створять перший жіночий підрозділ БПЛА, подробиці

Відбір проходитиме в кілька етапів

В Україні створять перший жіночий підрозділ безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Набір уже відкрито, він буде відбуватись через конкурсний відбір.

Подати заявку може кожна охоча українка віком від 18 років. Про це засновник Центру підтримки аеророзвідки, військовослужбовець, командир роти ударних дронів "Орден Сантьяго" Ігор Луценко написав у Facebook.

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Відбір буде відбуватись під час навчання. Тільки після нього та перевірки учасниця дізнається, чи підходить вона для служби.

Основні етапи, які треба пройти жінці, охочій долучились до нового підрозділу БПЛА:

подача заявки;

визначення на здатність виконувати бойові завдання;

навчання;

перевірка Службою безпеки України (СБУ);

остаточне рішення.

Луценко зазначив, що плюсом будуть уміння у сфері пілотування, експлуатації, ремонту та обслуговування дронів або подібних систем. Інші військові навички теж будуть незайвими.

"Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом. Також, звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне — готовність вчитися! І готовність притиратися до колективу, бо як без цього на війні", — пише Луценко.

Зазначимо, що дрони активно використовуються на фронті Україною та Росією. Обидві країни дуже залежні від китайських безпілотників та комплектуючих.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, як ріст оборонної промисловості вплинув на економіку нашої країни. Аналітики вважають, що у перспективі Україна зможе постачати зброю на експорт.