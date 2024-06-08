Украинский учебный самолет стал кошмаром для российских БПЛА: в сети появилось новое видео

В сети появилось еще одно видео охоты Як-52 на российские дроны

Украинские военные в очередной раз использовали против российских беспилотников тренировочный самолет Як-52. При этом он оказался настолько эффективным, что россияне даже устроили за ним охоту.

Новое видео, которое ранее появилось в сети, оценил военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит"). По его словам, поскольку на борту Як-52 оружия нет, то экипаж вынужден полагаться на стрелка, который сидит на месте инструктора и использует ручное стрелковое оружие.

"Эффективность работы этого экипажа крайне высокая и РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) даже устроили охоту за пилотом и стрелком, как и самим бортом. Несколько ударов по Одессе были осуществлены с целью уничтожения именно этого самолёта и его пилота", — написал он.

По его словам, концепция использования поршневых самолетов против БПЛА отрабатывается еще с 2022 года, а он сам регулярно выступал за пополнение авиапарка ВСУ чем-то посерьезнее Як-52. В частности речь идет о бразильском турбовинтовом штурмовике SuperTucano или аналогов.

Коваленко добавил, что эта концепция действенна в ряде областей и областных центров, например, в Днепре. Однако в Днепре она так и не была реализована.

Как сообщалось ранее, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, оккупанты часто используют разведывательные дроны, летающие над украинскими городами. Сбить же их непростая задача из-за малых размеров.