"Репутаційна ганьба": Україна вперше в історії уразила російський Су-57, скільки таких у РФ (фото)

Гордість РФ "недоп’ятого" покоління була уражена Україною

Учора, 8 червня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно уразило найновіший російський винищувач Су-57. Цих літаків в окупантів є лічені одиниці.

Про це повідомляє пресслужба ГУР. За даними розвідників, уражений літак знаходився на аеродромі "Ахтубінськ", який знаходиться за 589 кілометрів від лінії фронту.

Свої слова розвідники підкріпили супутниковими фото, на яких видно сліди атаки. Зокрема на знімках можна побачити, що в період між 7 та 8 червня за кілька метрів від літака з’явилися воронки від вибухів. Також на покритті аеродрому поруч із літаком видно характерні сліди горіння. Ступінь пошкодження нового винищувача РФ поки що невідома.

"Су-57 ― найсучасніший винищувач москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків. Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії.", — зазначають у ГУР.

Для довідки: Су-57 — це багатоцільовий винищувач, який в РФ зараховують до п’ятого покоління (найсучасніший тип винищувачів). Хоча серед експертів думки із цього приводу розходяться.

Технічні характеристики літака:

Екіпаж: 1 людина

Довжина: 19,7 м

Розмах крила: 14 м

Висота: 4,8 м

Маса: порожнього — 18,5 т; нормальна злітна маса: з 63% палива — 26% т; зі 100% палива — 30 т.

Максимальна швидкість на висоті: 2,45 М (близько 2600 км/год), максимальна безфорсажна швидкість 2 M (приблизно 2100 км/год).

Тривалість польоту: до 5,8 годин

Практична стеля: 20 000 м

Варто зазначити, що Су-57 дуже сильно піарить роспропаганда, подаючи його як чергове "вундерваффе". Хоча, по суті, поки це літаючий танк "Армата" — довгобуд (перший макет представили аж 2004 року), якого практично немає в армії з низки причин: складнощі з двигуном та електронікою, висока вартість.

Точних даних про кількість цих "сушок" у мережі немає, проте, ймовірно, їх може бути від 8 до 15. Однак важливо, що багато з них є прототипами.

В Україні, до речі, вже встигли відреагувати на цю подію. Так, наприклад, український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що для росіян це репутаційна ганьба, порівнянна зі знищенням А-50 або Ту-95МС.

"Можна довго говорити про те, наскільки Су-57 не відповідає класу винищувача п'ятого покоління, але в даному випадку не така важлива технічна сторона, як репутаційна. Я так не здивуюся, якщо й справді, ГУР МО України почне знищувати танки Т-14 "Армата", які ніколи не були в зоні БД, але почнуть горіти в самій Росії. Ось, підсмажений Су-57 прямий приклад того, що нічого неможливо – ні!", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони атакували аеродром "Моздок" у Росії.