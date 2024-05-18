Мінус ще одна "сушка": ЗСУ збили вже четвертий російський Су-25 з початку місяця

Загалом вже збито 355 російських літаків

У суботу, 18 травня, українські військові збили російський літак Су-25. Це сталось над Донеччиною, вправно попрацювали воїни зі 110 бригади.

Про це повідомляється на сторінці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це вже четвертий Су-25, який збили бійці бригади за травень.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога", — йдеться у повідомлені.

За словами військових, наразі його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.

Зауважимо, що загалом українські військові збили вже 355 російських літаків, якщо рахувати і цей. Зокрема, 4 травня бійці 110 окремої механізованої бригади збили російський Су-25, на Авдіївському напрямку. ще один — 9 травня. Такий же літак було знищено і 11 травня на тому ж напрямку.

Нагадаємо, що Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Може вражати як наземні, так і надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.

Раніше "Телеграф" писав, що під час атаки на російський аеродром "Бельбек" було знищено два МіГ-31 та ЗРК С-400.