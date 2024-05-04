Ще один російський літак більше не бомбардуватиме українців: Зеленський розповів про успіх ЗСУ

ЗСУ продемонстрували ще один успіх у Донецькій області

Уранці 4 травня українські військові збили літак Су-25. Російський штурмовик був знищений силами 110-ї механізованої бригади.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення. За його словами, це сталося на Донеччині.

Глава держави подякував усім військовослужбовцям, які нині продовжують боротися на фронті та знищувати сили окупантів.

"Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!", — сказав він.

Разом з тим він нагадав, що росіяни активно застосовують повітряний терор і лише станом на ранок українські військові збили 13 БПЛА "Шахед". А протягом дня окупанти запустили по Україні 8 ракет і майже 70 коригованих авіабомб.

"Важливо у ці дні бути максимально уважними", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, вдень 4 травня окупанти завдали удару по Харкову, через що кілька людей отримали поранення.

Проте через дії окупаційної армії страждають не лише українці, а й самі росіяни. Так вдень вони впустили одну з авіабомб на околиці Білгорода, через що вибух знищив чи пошкодив кілька будинків у приватному секторі.