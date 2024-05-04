Еще один российский самолет больше не будет бомбить украинцев: Зеленский рассказал об успехе ВСУ

ВСУ продемонстрировали еще один успех в Донецкой области

Утром 4 мая украинские военные сбили самолет Су-25. Российский штурмовик был уничтожен силами 110-й механизированной бригады.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения. По его словам, это произошло в Донецкой области.

Глава государства поблагодарил всех военнослужащих, которые в настоящее время продолжают сражаться на фронте и уничтожать силы оккупантов.

"Особо отмечу воинов из 110-й отдельной механизированной бригады за сбитие сегодня очередного российского Су-25 – на Донетчине. Молодцы, ребята!", — сказал он.

Вместе с тем, он напомнил, что россияне активно применяют воздушный террор и лишь по состоянию на утро украинские военные сбили 13 БПЛА "Шахед". А на протяжении дня оккупанты запустили по Украине 8 ракет и почти 70 корректируемых авиабомб.

"Важно в эти дни быть максимально внимательными", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, днем 4 мая оккупанты нанесли удар по Харькову из-за чего несколько человек получили ранения.

Однако из-за действий оккупационной армии страдают не только украинцы, но и сами россияне. Так днем они уронили одну из авиабомб на окраины Белгорода, из-за чего взрыв уничтожил или повредил несколько домов в частном секторе.