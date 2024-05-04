Оккупанты нанесли удар по Харькову: на месте прилета масштабный пожар, есть пострадавшие (фото)

Удар нанесен по Индустриальному району

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову. В городе был слышен взрыв, после чего начался пожар.

Как сообщил городской глава Игор Терехов, удар пришелся по производственному предприятию в Индустриальном районе. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вследствие прилета есть пострадавшие.

"По предварительным данным, трое гражданских получили ранения в результате попадания оккупантов в Индустриальном районе Харькова. Враг ударил ракетой по территории гражданского предприятия", — сообщил он.

Позже он добавил, что количество пострадавших увеличилось до четырех – трое гражданских мужчин и одна женщина.

Также сообщалось о втором взрыве где-то за пределами города. После прилета в сети начали также появляться снимки дыма, который поднимается на месте пожара.

Как сообщалось ранее, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что помимо попыток продвинуться в Донецкой области, враг готовится к активизации боев на Харьковщине. Россияне стягивают войска и технику со всей страны.

Вместе с тем, представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что попытки наступления россиян на северо-востоке зависят от того, насколько крепкой окажется оборона Украины на Донбассе.