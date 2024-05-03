Россияне снова атаковали Харьков: разрушены дома, под завалами люди, есть жертва

Враг нещадно бьет по городу

Около 14:00 в пятницу, 3 мая, россияне атаковали Харьков. Под удар попал частный сектор и трамвай с пассажирами в Холодногорском районе.

"Предварительно прилет в Холодногорском районе города в зону жилой застройки. Относительно пострадавших информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами", — сообщил мєр Харькова Игорь Терехов.

Он добавил, что враг ударил по частному сектору Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция. Вскоре он сообщил, что есть предварительная информация об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации россияне ударили по Харькову корректируемой авиабомбой (КАБ). Разрушены частные дома.

"В Харькове в результате ударов оккупантов погибла женщина. 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. Разрушены по меньшей мере два частных дома. Ликвидация последствий продолжается", — добавил он.

В 14:28 в Воздушных силах Украины предупредили, что враг произвел повторный пуск КАБ в направлении Харькова.

Кроме того, в 12:08 оккупанты ударили по Чугуеву на Харьковщине. Повреждена гражданская инфраструктура. Идет ликвидация последствий профильными службами.

Как сообщал "Телеграф", 1 мая россияне также ударили по Харькову. Пострадал жилой дом на окраине города.