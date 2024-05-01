Россияне снова нанесли удар по Харькову и области, есть прилет КАБ и жертвы: что известно

Пострадали десять домов

В Харькове, который россияне атакуют почти каждый день, раздались взрывы. Предварительно известно, что зафиксировано попадание в частное жилое здание.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. Информация о пострадавших и погибших не поступала.

"По предварительной информации, "прилет" произошел в частный дом на окраине города", — отметил Терехов.

В общем, повреждения получили по меньшей мере 10 частных домохозяйств, сообщил городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

"Во время последнего вражеского обстрела Харькова попадание зафиксировано в Киевском районе города", — отмечается глава Харьковской ОВА. Он добавляет, что пострадала гражданская инфраструктура.

Киевский район Харькова (отмечен красным на карте)

Удар по поселку в Харьковской области

Также под ударом россиян на Харьковщине оказался поселок Золочев. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне ударили по автомобилям гражданских жителей и дома.

Поселок Золочев на карте (отмечен красным)

"Сегодня в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли находившиеся в автомобиле гражданский мужчина и женщина ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три автомобиля, которые были рядом с местом попадания, вспыхнули. Как следствие, пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 года.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Они ударили совсем рядом с медицинским комплексом, в корпусах которого в этот момент находились более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала.