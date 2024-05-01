Без жертв не обошлось: появилась информация о погибших после обстрела Одессы

Предварительно, среди погибших молодой полицейский

Россияне перед полуночью нанесли ракетный удар по Одессе баллистическим вооружением. К сожалению, не обошлось без жертв.

Об этом проинформировал глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram. Он отметил, что в результате обстрела есть разрушения общественной инфраструктуры.

По его словам, жертвами российской атаки стали трое людей.

"В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил он.

Тем временем местный telegram-канал "Одесса Info" сообщает, что одним из погибших был 22-летний сотрудник полиции. Двое других являются молодыми мужчинами, которые бежали через улицу в укрытие. Сообщается, что одному из них осколок попал в голову, а другому в область сердца.

Также там отмечают, что под завалами могут быть еще люди. Работы над ликвидацией последствий продолжаются.

По предварительной информации, оккупанты использовали для обстрела мирного города две ракеты с кассетными боеголовками. Такой же был нанесен удар по Одессе 29 апреля.

Напомним, что 29 апреля Россия ударила по Одессе баллистикой. Один взрыв прогремел во дворце студентов Одесской юридической академии, которая среди горожан известна как "замок Гарри Поттера".