Без жертв не обійшлося: з’явилася інформація про загиблих після обстрілу Одеси

Попередньо, серед загиблих молодий поліцейський

Росіяни перед опівночі завдали ракетного удару по Одесі балістичним озброєнням. На жаль, не обійшлось без жертв.

Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер у своєму Telegram. Він зазначив, що внаслідок обстрілу є руйнування цивільної інфраструктури.

За його словами, жертвами російської атаки стали троє людей.

"Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — повідомив він.

Тим часом місцевий telegram-канал "Одеса Info" повідомляє, що одним із загиблих був 22-річний співробітник поліції. Двоє інших є молодими чоловіками, які бігли через вулицю в укриття. Повідомляється, що одному з них уламок потрапив у голову, а іншому в ділянку серця.

Також там зазначають, що під завалами можуть бути ще люди. Роботи над ліквідацією наслідків продовжуються.

За попередньою інформацією, окупанти використовували для обстрілу мирного міста дві ракети з касетними боєголовками. Такими ж було завдано удару по Одесі 29 квітня.

Нагадаємо, що 29 квітня Росія вдарила по Одесі балістикою. Один вибух пролунав у палаці студентів Одеської юридичної академії, яка серед городян відома як "замок Гаррі Поттера".