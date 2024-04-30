Хотіли вбити якнайбільше людей: з'явилося відео удару по Одесі касетним зарядом

Загинуло 5 людей та 30 травмовані

У понеділок, 29 квітня, ввечері росіяни ударили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. У мережі вже поширюють кадри моменту прильоту.

Відповідне відео опубліковано на сторінці Офісу генпрокурора України. За словами генпрокурора Одеси Андрія Костіна, наразі вже відомо, що п’ятеро людей загинуло та понад 30 було травмовано.

Він зазначає, що серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.

"Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення", — йдеться у повідомлені.

За словами генпрокурора, в радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Такий заряд був використаний ворогом свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.

"Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст", — додав Костін.

Нагадаємо, що 29 квітня Росія вдарила по Одесі балістикою. Один вибух пролунав у палаці студентів Одеської юридичної академії, яка серед городян відома як "замок Гаррі Поттера".

Раніше "Телеграф" писав, що від ракетного удару РФ по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету.