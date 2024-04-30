Хотели убить как можно больше людей: появилось видео удара по Одессе кассетным зарядом

Погибли 5 человек и 30 травмированы

В понедельник, 29 апреля, вечером россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. В сети уже распространяются кадры момента прилета.

Соответствующее видео опубликовано на странице Офиса генпрокурора Украины. По словам генпрокурора Одессы Андрея Костина, сейчас уже известно, что пять человек погибли и более 30 были травмированы.

Он отмечает, что среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.

"Удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, в радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Такой заряд был использован врагом сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев.

"Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов", — добавил Костин.

Напомним, что 29 апреля Россия ударила по Одессе баллистикой. Один взрыв прогремел во дворце студентов Одесской юридической академии, которая среди горожан известна как "замок Гарри Поттера".

Ранее "Телеграф" писал, что от ракетного удара РФ по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета.