От ракетного удара РФ по Одессе погиб проректор Международного гуманитарного университета

Профессионализм и преданность Бориса Владимировича своему делу ценили и коллеги и студенты

Количество погибших в результате российской атаки на Одессу в понедельник, 29 апреля, возросло до пяти человек. Среди них проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.

"29 апреля 2024 года произошла страшная трагедия в Одессе в результате вражеской атаки на город. В результате перестало биться сердце нашего коллеги, проректора по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Бориса Владимировича Васильева. В нашей памяти он всегда останется порядочным, добрым и надежным человеком, с широким сердцем и улыбкой", — сказано на Facebook-странице Международного гуманитарного университета.

Народный депутат нардеп Юлия Гришина подтвердила гибель Бориса Васильева. Она — председатель наблюдательного совета Международного гуманитарного университета.

"Стало известно, что это террористическое нападение страны-агрессора унесло жизнь проректора Международного гуманитарного университета Бориса Владимировича Васильева. Мои искренние соболезнования близким и родным. А также академической семье. Как председатель наблюдательного совета университета я знаю, сколь высоко ценили профессионализм и преданность Бориса Владимировича своему делу. Как коллеги, так и студенты", — написала она в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", во время российского удара по Одессе баллистической ракетой с кассетной боеголовкой ранение в бедро получил директор Одесской юридической академии, бывший регионал Сергей Кивалов. В 2013 году он получил медаль Пушкина из рук российского диктатора Владимира Путина.