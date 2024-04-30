В Харькове прогремели мощные взрывы, есть погибший и пострадавшие: что известно о прилете (обновлено)

Россияне ударили по двух районах города

В Харькове во вторник, 30 апреля, прогремели мощные взрывы. Предварительно известно о попадании в два района города.

Также известно, что в результате удара один человек погиб и семеро были травмированы. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове слышны взрывы — город под ударом агрессора. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

UPD: Глава Харьковской ОВА сообщил, что, по предварительной информации, по состоянию на 11:13 в результате ударов по Харькову один человек погиб, семь получили ранения.

"Уточнена информация по пострадавшим. Погиб один, семь раненых", — написал мер города.

За несколько минут до них мониторинговые чаты писали об угрозе пуска КАБ в направлении города и Харьковской области. В то же время мониторинговые чаты сообщают о двух прилетах унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов по Холодногорскому району Харькова.

Холодногорский район на карте

"Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. Попадания по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны", — уточняют в Харьковской ОВА.

Киевский район на карте (выделено красным)

Местные телеграмма-каналы отмечаются, что в небо поднялся большой столб дыма после взрывов.

Заметим, что днем ранее, вечером, Россия обстреляла Харьков, есть два попадания вблизи жилых домов. В многоэтажных домах выбиты окна. Из-за вражеских прилетов один человек получил ранения. Она находилась в состоянии средней тяжести.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях россияне обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Они ударили совсем рядом с медицинским комплексом, в корпусах которого в этот момент находились более тысячи человек — 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. Взрывной волной повреждено несколько построек. Выбиты стекла, повреждены крыши, пострадали линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации.