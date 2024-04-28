Изменили тактику? Оккупанты бьют по Украине "неизвестными" дронами

Россияне постоянно выискивают объекты для возможных атак

В ходе новых своих атак по Украине российские оккупанты использовали беспилотные летательные аппараты неустановленного типа. Вероятно, это были разведывательные дроны.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, враг ищет объекты для последующих атак.

"Вчера было сбитие. Это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически ежедневно оккупанты их теряют, потому что постоянно идет боевая работа, постоянно их сбивать (силы обороны Украины, — ред) и над Николаевской, и над Херсонской, и над Одесской областями", — рассказал Плетенчук.

Он отметил, что над территорией Украины работают дроны разного типа. Вокруг Крыма, например, по его данным, по большей части патрулирует пилотируемая авиация — самолеты Бе, самолеты АНы, а также "Сушки" и МиГи, которые ведут разведку и могут наносить огневое поражение.

"Обычно, "Орлан-10", уже хорошо знакомые. Это дроны ZALA, SuperCam, гораздо реже можно увидеть "Форпост" и Qods Mohajer-6 иранского производства. Последний, в основном, работает над акваторией Черного моря", — подчеркнул спикер.

В свою очередь командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сказал, что в ночь на 28 апреля над Украиной было сбито четыре "Шахеда" и дрон неустановленного типа. По его словам, оккупанты ударили четырьмя дронами типа Shahed-131/136 из мыса Чауда (Крым), а также пять БПЛА неустановленного типа с территории захваченной части Херсонской области. Также была запущена ракета С-300 из Белгородской области РФ.

В результате были сбиты все "Шахеды" – на Киевщине, Винниччине, Хмельнитчине и Кировоградщине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Николаевскую область дронами. В результате был поврежден отель.