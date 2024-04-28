Змінили тактику? Окупанти б’ють по Україні "невідомими" дронами

Росіяни постійно вишукують об’єкти для можливих атак

У ході нових атак по Україні російські окупанти використовували безпілотні літальні апарати невстановленого типу. Мабуть, це були розвідувальні дрони.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, ворог шукає об’єктів для наступних атак.

"Вчора було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивати (сили оборони України, ред) і над Миколаївською, над Херсонською, над Одеською областями", — розповів Плетенчук.

Він зазначив, що над територією України працюють дрони різного типу. Навколо Криму, наприклад, за його даними, здебільшого патрулює пілотована авіація — літаки Бе, літаки АНи, а також "Сушки" та МіГи, які ведуть розвідку та можуть завдавати вогневої поразки.

"Зазвичай, "Орлан-10", вже добре знайомі. Це дрони ZALA, SuperCam, набагато рідше можна побачити "Форпост" та Qods Mohajer-6 іранського виробництва. Останній, в основному, працює над акваторією Чорного моря", — наголосив спікер.

Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук сказав, що в ніч на 28 квітня над Україною було збито чотири "Шахеди" і дрон невстановленого типу. За його словами, окупанти вдарили чотирма дронами типу Shahed-131/136 із мису Чауда (Крим), а також п’ять БПЛА невстановленого типу з території захопленої частини Херсонської області. Також було запущено ракету С-300 з Білгородської області РФ.

В результаті були збиті всі"Шахеди" – на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 квітня російські окупанти атакували Миколаївську область дронами. В результаті було пошкоджено готель.