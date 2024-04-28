Миколаїв атакували "Шахедами": пошкоджено готель, будівлю тільки відновили (фото)

На щастя, ніхто не постраждав

У ніч проти 28 квітня у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські окупанти атакували місто ударними дронами "Шахед", внаслідок чого пошкодили будівлю готелю.

На місці події почалася пожежа. Незабаром рятувальникам удалося його ліквідувати. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об’єкт інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на щастя ніхто не постраждав. Наслідки атаки встановлюються.

Зазначимо, що незадовго до вибухів у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили громадян про фіксацію групи дронів-камікадзе типу "Шахед" ворога у небі над Миколаївською областю. У зв’язку з цим було оголошено сигнал повітряної тривоги.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича, внаслідок атаки також було пошкоджено об’єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім додав, що власники готелю лише відновили будівлю після прильотів, які були у 2022 році.

"Поруч дитяча спортивна школа та стадіон. Жодних військових об’єктів. Історична частина міста. Це атака на наш бізнес, нашу економіку. На щастя, ніхто не постраждав", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні російські окупанти атакували Миколаївщину "Шахедами", але бойова частина дрону застрягла у гвинті вітряка. Були опубліковані ефектні фото та відео.