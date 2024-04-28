Николаев атаковали "Шахедами": поврежден отель, здание только возобновили (фото)

К счастью, никто не пострадал

В ночь на 28 апреля в Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские оккупанты атаковали город ударными дронами "Шахед", в результате чего повредили здание отеля.

На месте происшествия начался пожар. Вскоре спасателям удалось его ликвидировать. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В другом отеле рядом выбиты окна, повреждены автомобили. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, к счастью, никто не пострадал. Последствия атаки устанавливаются.

Отметим, что незадолго до взрывов в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили граждан о фиксации группы дронов-камикадзе типа "Шахед" врага в небе над Николаевской областью. В связи с этим был объявлен сигнал воздушной тревоги.

По словам городского главы Николаева Александра Сенкевича, в результате атаки также был поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры. Последствия уточняются.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким добавил, что владельцы отеля только возобновили здание после прилетов, которые были в 2022 году.

"Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города. Это атака на наш бизнес, нашу экономику. К счастью, никто не пострадал", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте российские оккупанты атаковали Николаевщину "Шахедами", но боевая часть дрона застряла в винте ветряка. Были опубликованы эффектные фото и видео.