Количество жертв российского удара по Николаеву возросло: среди пострадавших - подросток

Россияне ужесточили террор мирных украинцев

Количество жертв российского удара по Николаеву 11 апреля возросло до пяти человек. В больнице умер 37-летний мужчина, который получил тяжелые ранения в ходе атаки.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. Кроме этого мужчины в результате обстрела погибли четыре человека. Ранения получили шестеро людей (теперь один из них скончался).

Россияне ракетой атаковали Николаев около 12:00 11 апреля. Целью удара стало промышленное предприятие. По предварительной информации, удар был нанесен баллистической ракетой. Среди пострадавших — девочка-подросток, в госпитализации она не нуждалась. Повреждения получили около 20 жилых домов, также пострадали автомобили жителей города.

Стоит отметить, что Россия била по Украине и в ночь на 12 апреля. Россияне запустили 17 ударных беспилотников, 16 из которых уничтожили силы ПВО Украины, однако из-за падения обломков произошел пожар на объекте энергетики на Криворожье. Один из дронов был сбит над Николаевской областью.