Кількість жертв російського удару по Миколаєву зросла: серед постраждалих – підліток

Росіяни посилили терор мирних українців

Кількість жертв російського удару по Миколаєву 11 квітня зросла до 5 осіб. У лікарні помер 37-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі. Крім цього чоловіка внаслідок обстрілу загинули чотири особи. Поранення отримали шестеро людей (тепер один із них помер).

Росіяни ракетою атакували Миколаїв близько 12:00 11 квітня. Ціллю удару стало промислове підприємство. За попередньою інформацією, удару було завдано балістичною ракетою. Серед постраждалих — дівчинка-підліток, госпіталізації вона не потребувала. Пошкодження зазнали близько 20 житлових будинків, також постраждали автомобілі мешканців міста.

Варто зазначити, що Росія била по Україні і в ніч на 12 квітня. Росіяни запустили 17 ударних безпілотників, 16 з яких знищили сили ППО України, проте через падіння уламків сталася пожежа на об’єкті енергетики на Криворіжжі. Один із дронів був збитий над Миколаївською областю.