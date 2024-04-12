Росіяни різко збільшили кількість атак: "найгарячіше" було на двох напрямках (карта)

Українські військові відбили всі атаки

Протягом минулої доби, 11 квітня, на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Порівняно з попередньою добою кількість ворожих атак помітно збільшилась.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 12 квітня. Зазначається, що за добу ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська останнім часом починають активно прискорювати наступальні операції на всьому протязі лінії фронту в Україні. При цьому російські війська ігнорують збільшення втрат у техніці та живій силі, ставлячи перед собою першочергове завдання захопити якнайбільше української території.