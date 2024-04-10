Інтенсивність атак зросла: росіяни найбільше тиснуть на одному з напрямків (карти)
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За добу відбулось понад 80 бойових зіткнень
Триває 777 доба російського вторгнення в Україну. Росіяни збільшили кількість штурмових операцій та атак, тож за минулу добу відбулось 83 бойових зіткнення.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зазначається, що найінтенсивнішим напрямком був Бахмутський.
Там було відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
Водночас на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.
На Куп’янському напрямку українські оборонці відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де ворог, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.
Раніше "Телеграф" писав, що російські війська останнім часом починають активно прискорювати наступальні операції на всьому протязі лінії фронту в Україні. При цьому російські війська ігнорують збільшення втрат у техніці та живій силі, ставлячи перед собою першочергове завдання захопити якнайбільше української території.