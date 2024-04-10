Інтенсивність атак зросла: росіяни найбільше тиснуть на одному з напрямків (карти)

За добу відбулось понад 80 бойових зіткнень

Триває 777 доба російського вторгнення в Україну. Росіяни збільшили кількість штурмових операцій та атак, тож за минулу добу відбулось 83 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зазначається, що найінтенсивнішим напрямком був Бахмутський.

Там було відбито 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

Водночас на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

На Куп’янському напрямку українські оборонці відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.

Купʼянський напрямок на мапі Deep State

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Лиманський напрямок на мапі Deep State

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де ворог, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавліський напрямок на мапі Deep State

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Оріхівський напрямок на мапі Deep State

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.

Херсонський напрямок на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська останнім часом починають активно прискорювати наступальні операції на всьому протязі лінії фронту в Україні. При цьому російські війська ігнорують збільшення втрат у техніці та живій силі, ставлячи перед собою першочергове завдання захопити якнайбільше української території.