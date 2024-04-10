Интенсивность атак выросла: россияне больше всего давят на одном из направлений (карты)
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За сутки произошло более 80 боевых столкновений
Продолжаются 777 сутки российского вторжения в Украину. Россияне увеличили количество штурмовых операций и атак, поэтому за минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. Отмечается, что наиболее интенсивным направлением был Бахмутский.
Там были отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
В то же время на Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществил безуспешную атаку позиций наших войск.
Ранее "Телеграф" писал, что российские войска в последнее время начинают активно ускорять наступательные операции на всем протяжении линии фронта в Украине. При этом российские войска игнорируют увеличение потерь в технике и живой силе, ставя перед собой первоочередную задачу захватить больше украинской территории.