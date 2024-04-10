Интенсивность атак выросла: россияне больше всего давят на одном из направлений (карты)

За сутки произошло более 80 боевых столкновений

Продолжаются 777 сутки российского вторжения в Украину. Россияне увеличили количество штурмовых операций и атак, поэтому за минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. Отмечается, что наиболее интенсивным направлением был Бахмутский.

Там были отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Бахмутское направление на карте Deep State

Бахмутское направление на карте Deep State

В то же время на Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

Купянское направление на карте Deep State

На Лиманском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Лиманское направление на карте Deep State

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавлесское направление на карте Deep State

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье.

Ореховское направление на карте Deep State

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществил безуспешную атаку позиций наших войск.

Херсонское направление на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска в последнее время начинают активно ускорять наступательные операции на всем протяжении линии фронта в Украине. При этом российские войска игнорируют увеличение потерь в технике и живой силе, ставя перед собой первоочередную задачу захватить больше украинской территории.