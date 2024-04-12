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Россияне резко увеличили количество атак: "горячее всего" было на двух направлениях (карта)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Танк Силы обороны Украины
Танк Силы обороны Украины. Фото Генштаб ВСУ

Украинские военные отбили все атаки

За прошедшие сутки, 11 апреля, на фронте произошло 78 боевых столкновений. По сравнению с предыдущими сутками количество вражеских атак заметно увеличилось.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 12 апреля. Отмечается, что за сутки враг нанес 54 ракетных и 126 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска в последнее время начинают активно ускорять наступательные операции на всем протяжении линии фронта в Украине. При этом российские войска игнорируют увеличение потерь в технике и живой силе, ставя перед собой первоочередную задачу захватить больше украинской территории.

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