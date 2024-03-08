"Шахед" застрял прямо в винте ветряка: эффектные фото и видео с Николаевщины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Доставали взрывчатку с помощью специальных средств и подъемного крана
В результате очередной воздушной атаки российских захватчиков боевая часть "шахеда" застряла в винте ветряка на Николаевщине. Снимали ее с 55 метровой высоты, устроив для этого особую процедуру.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области. Подробности появились на официальном сайте.
Обломки и боевую часть вражеского БпЛА полицейские демонтировали с высоты, что эквивалентно 18-этажному дому. Взрывотехники рассказали, что в результате попадания беспилотника в ветряк, боевая часть не сдетонировала. Она просто осталась внутри электрогенерирующей подстанции и представляла опасность для граждан.
Демонтаж части Shahed осложнялся тем, что часть беспилотника попала в труднодоступное место винта ветряка. Взрывотехники полиции извлекали взрывчатку с помощью специальных средств и подъемного крана.
"Кроме высоты, сложность составляло и то, что когда Shahed попал в винт ветряка, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти всюду срабатывал. Уже спустившись на землю, его уничтожили путем контролируемого подрыва", — рассказал заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.
Ранее "Телеграф" назвал возможную причину масштабной атаки "Шахедов", состоявшейся в ночь на среду, 6 марта.